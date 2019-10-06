

مكة المكرمة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

تسلّم معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم في مكتبه بالجامعة شهادة اعتماد "مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية" التابعة لجامعةِ أم القرى كأول جهةٍ تقدم اختبار اللغة الإنجليزية العالمي والتابع لجامعة أكسفورد البريطانية.

‎و قام بتسليم شهادة الاعتماد لمعالي مدير الجامعة ممثل مطابع جامعة أكسفورد بالمملكة والمستشار التقني السيّد زيد بن حامد.

‎و حضر حفل التسليم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي ومدير مركز اللغة الإنجليزية الدكتور سامي بن محمد عطرجي (مالك مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية).

‎وأعربَ معالي مدير الجامعة عقب تسلمه الاعتماد عن امتنانه للجهود التي يقوم بها مركز اللغة الإنجليزية عبر "مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية" ومساهمتها الفاعلة في الحراك التعليمي للجامعة.

‎وسبق لمعالي مدير الجامعةِ أن وجّه بالتحاق حوالي 100 طالب من طلاب المسار الطبي ببرنامج السنة الأولى للاشتراك باختبار أكسفورد للغة الإنجليزية، واستخدامه كمعيارٍ مرجعي لمخرجات التعليم.

‎وتم عقد اختبار أكسفورد للغة الإنجليزية لأول مرةٍ يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في جامعة أم القرى عبر مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية لتنمية مجتمعية، ومركز اللغة الإنجليزية.

انتهى

22:06ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / جامعة أم القرى تُعتمد من أكسفورد كأول جهة بالشرق الأوسط تقدم اختبار اللغة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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