السعودية اليوم / وكيل إمارة الباحة المكلف يرأس الاجتماع التحضيري الأول لمهرجانات الربيع بالقطاع التهامي



الباحة 7 صفر 1441 هـ الموافق 6 اكتوبر 2019 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري اليوم الاجتماع التحضيري الأول لمهرجانات الربيع بالقطاع التهامي، الذي سيُقام خلال فصل الربيع لهذا العام بحلته الجديدة.

وثمن السياري توجيهات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ومتابعته المباشرة لرسم ملامح مهرجانات الربيع بما ينسجم مع تطلعات الزوار، على أن يتم التركيز على جودة الفعاليات وليس عددها, والتهيئة الحقيقية للمواقع والاستعداد بوقت كاف.

وأشار السياري إلى توجيه سمو أمير منطقة الباحة بأهمية الاستفادة من المهرجان في التسويق السياحي نظراً لما يتمتع به القطاع التهامي من تنوع فريد من خلال الطابع الجغرافي والتنوع به والذي يمكن توظيفه في تنوع الفعاليات، وإقامة سباقات وبرامج منوعة والاستفادة من الْقُرَى التُراثية .

ونقل وكيل إمارة الباحة المكلف تمنيات سمُو أمير الباحة التوفيق للجميع، وبذل الجهُود والإمكانيات كافة لخدمة المنطقة و أهلها و زآئريها .

حضر الاجتماع أمين منطقة البـاحة الدكتور علي السواط ومُحافظو محافظات القطاع التهامي ومديرو القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

// انتهى //

21:27ت م

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