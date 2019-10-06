السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يلتقي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



الباحة 7 صفر 1441 هـ الموافق 6 اكتوبر 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين في مكتبه بالمدينة الجامعية في العقيق اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وسام بن أحمد القاسم .

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الباحة, وذلك في المجالات تعزيز الشراكة في الجانب الميداني والتوعوي.

وأشاد القاسم بما تحققه مثل هذه الزيارات من منجزات بين الجهات الحكومية, مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي لمد جسور التواصل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة.

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21:25ت م

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