السعودية | بعد نفاد مواعيد “أبشر”.. هذه الطريقة تمكنك من شراء الأسلحة من معرض الصقور

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

أعلن نادي الصقور السعودي نفاد مواعيد أبشر المخصصة لشراء الأسلحة من معرض الصقور والصيد السعودي 2؛ بسبب الإقبال الكبير من قبل هواة الصيد. وقال النادي عبر حسابه في “تويتر” إن الطريقة الأخرى لشراء الأسلحة بدون مواعيد أبشر، هي بطاقة التميز، التي تتيح لحاملها شراء 5 قطع كحد أقصى. ويبلغ سعر بطاقة التميز 2000 ريال لليوم الواحد، وتتيح لحاملها عدة مزايا، منها خدمة صف السيارات، والاستقبال والصعود لصالة التميز، وخدمة الضيافة، والاستمتاع بمشاهدة العرض المرئي عن معرض الصقور.

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كما توفر مزايا أخرى ، مثل إمكانية شراء الأسلحة بدون موعد أبشر باشتراط تعبئة نموذج الكشف الطبي، وخدمة المرافق الخاص أثناء التجول في المعرض، وغيرها من المزايا. ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار وهواة الصيد خلال الفترة من 11 حتى 15 أكتوبر الجاري، من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل.