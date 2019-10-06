تفوق الشباب على الفتيات في شبكات التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أظهر مسح بياني مختص بقضاء أوقات الفراغ، تفوق الإناث في السعودية على الذكور في الزيارات الاجتماعية ومتابعة التلفاز والإذاعات، فيما تصدر الشباب في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو، في حين تساوى الطرفان في القراءة.
وسجلت مشاهدة التلفزيون ومتابعة الإذاعات أهم الأنشطة الثقافية والترفهية التي يمارسها الشباب في السعودية في أوقات الفراغ من بين 19 نشاطا، وذلك وفق مسح أجرته هيئة الإحصاء اطلعت عليه الصحيفة.
وبين المسح الخاص بأهم ثلاثة أنشطة يمارسها الأفراد من سن 15 عاما فأكثر، والذي شمل عينة من كل مناطق المملكة، أن نحو 68% يفضلون مشاهدة التلفاز ومتابعة المحطات الإذاعية، فيما كانت شبكات التواصل الاجتماعي الخيار الثاني بنسبة 50%.
وبحسب الإحصائية تفوقت النساء على الفتيات في القيام بالزيارات الاجتماعية بنسبة 17%، فيما 11% من الشباب يستغل أوقات الفراغ في الزيارات، فيما تساوى الجنسان تقريبا في نسب قراءة الكتب والمجلات والصحف بنسبة 16%، في حين تفوق الشباب باستغلال الوقت في ألعاب الفيديو، فيما توزعت باقي النسب على 9 أنشطة أخرى.
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