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2019-10-06 معارك عنيفة لساعات تنتهي بمقتل عناصر حوثية في الجوف متابعات الخليج 365 - واس قالت مصادر عسكرية يمنية: إن عددًا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لقوا مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بمديرية المصلوب جنوب غرب محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مجاميع من مليشيا الحوثي استمرت عدة ساعات عقب محاولة هجوم فاشلة قامت بها المجاميع في جبهات سداح ووقز بالمصلوب.







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