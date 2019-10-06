شكرا لقرائتكم 911 يحذر من أمطار ميسان: ابتعدوا عن الأودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-06 911 يحذر من أمطار ميسان: ابتعدوا عن الأودية متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة ميسان. Advertisements وشدد المركز على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. في سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.







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