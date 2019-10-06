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الجهني: بداية مبكرة لـ وسم 1441
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الباحث في الطقس زياد الجهني، أن هناك بداية مبكرة لموسم الوسم للعام الجاري 1441.
كما توقع الجهني أن تدخل منطقة حائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض ضمن فرص الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي تهطل على المملكة خلال الأيام المقبلة.
وتابع: أفضل فرص الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة تتجه لمنطقة مكة المكرمة وما بينها وبين الطائف، وعنوانها البرد الكثيف.
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