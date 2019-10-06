الجهني: بداية مبكرة لـ وسم 1441

2019-10-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الباحث في الطقس زياد الجهني، أن هناك بداية مبكرة لموسم الوسم للعام الجاري 1441.

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كما توقع الجهني أن تدخل منطقة حائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض ضمن فرص الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي تهطل على المملكة خلال الأيام المقبلة.

وتابع: أفضل فرص الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة تتجه لمنطقة مكة المكرمة وما بينها وبين الطائف، وعنوانها البرد الكثيف.