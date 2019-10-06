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المرور يحذر من فعلة وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم 5
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المرور السعودي أن سير المركبة بلا لوحة أمامية، مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم 5.
كما حذر المرور السعودي من عدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة ليلًا، مشددًا على أنه خطر على السلامة العامة.
وشدد المرور على أن عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف يعد مخالفة مرورية.
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