وفاة عبدالعزيز الزامل ومواطنون يستذكرون مواقفه الخيرية والوطنية

2019-10-06

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

نعى العديد من المواطنين، المهندس عبدالعزيز الزامل، رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”.

وتقدم المواطنون بخالص العزاء لذوي الفقيد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين العديد من المواقف اللافتة في مسيرته العملية.

Advertisements

وقال الكاتب حمد القاضي: من مواقف الخير للراحل عبدالعزيز الزامل حين كان وزير الصناعة والكهرباء وكنا بحاجة لمسجد فسعيت لدى إدارة شركة الكهرباء لوجود فرعها بالشمال بالحي لبناء مسجد بجزء من أرض الفرع لصلاة أهل الحي ومنسوبي الشركة ولم توافق إدارة الشركة؛ فلجأت له وخرج معي للموقع واقتنع رحمه الله.

وقال حمود بن عبدالله: رحم الله معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إننا عليك لمحزونون.. سيبقى في قلوب المحبين له في كل مكان.. لنبل أخلاقه ولمواقفه النبيلة رحمه الله.. لعائلته الكريمة حسن العزاء وعظم الله لهم الأجر”.

بدوره نعى ناصر الشهري، الفقيد بقوله: “رحمه الله رحمة واسعة، وعزاؤنا لأبنائه وذويه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. صاحب ذكرى طيبة وابتسامة، التقيت به عدة مرات وداعم بحق لكل سعودي مبدع.”

وكان الراحل قد شغل سابقًا، منصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983، ومنصب نائب المدير العام لدار السعودية للاستشارات منذ 1968 حتى 1976.

وهو والد المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل الذي يشغل في الوقت الحالي منصب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية.







