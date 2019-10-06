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الإنذار المبكر يحذر أهالي حائل: أمطار متواصلة حتى الفجر
متابعات الخليج 365 - حائل
حذر الإنذار المبكر أهالي منطقة حائل من هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة على عدد من الأنحاء.
وقال الإنذار المبكر إن الحالة سوف تمتد من العاشرة من مساء اليوم الأحد وحتى الرابعة من فجر الاثنين.
ويشمل البلاغ، الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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