شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع العراقية: 6100 مصاب و104 قتلى في الاحتجاجات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-06 وزارة الدفاع العراقية: 6100 مصاب و104 قتلى في الاحتجاجات الأخيرة متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن عدد المصابين من المتظاهرين والأمن خلال موجة المظاهرات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي يتجاوز 6100 شخص. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقتل 104 متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع أن الاستنفار الأمني مستمر إلى جانب تأمين زيارة الأربعينية، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية مستمرة في تأمين البعثات الدبلوماسية.

وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عامًا وثمانية مقار لأحزاب سياسية.







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