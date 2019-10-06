وزارة الدفاع السعودية تفتح باب التجنيد للنساء في الوظائف العسكرية…

أعلنت البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد عن فتح باب التسجيل والتجنيد للمساء في وزارة الدفاع السعودية، وقد تم الإعلان عن ذلك يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، وعلى الفور أطلقت وزارة الدفاع السعودية بياناً شاملاً بكافة التفاصيل للتقديم والتجنيد في وزارة الدفاع السعودية للنساء.

وأوضح إعلان وزارة الدفاع لقبول تجنيد النساء عبر رابط القبول والتسجيل الموحد في بيانها الصادر بأنه يتم البدء في تقديم طلبات الالتحاق في تجنيد النساء بوزارة الدفاع اعتباراً من اليوم الأحد 6 أكتوبر، بحيث يبدأ التقديم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، عبر بوابة القبول الموحد، وفيما يلي تفاصيل التقديم في وظائف وزارة الدفاع النسائية، بالإضافة إلى رابط التقديم.

وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تفاصيل التقديم في الوظائف العسكرية النسائية من خلال بوابة القبول والتجنيد الموحد، بحيث يتم التقديم إلكترونياً، هذا ونشرت وزارة الدفاع الرتب المطلوبة في الوظائف العسكرية النسائية وجاءت كما يلي:

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رابط بوابة القبول والتسجيل الموحد للوظائف النسائية 1441

أوضحت وزارة الدفاع السعودية تفاصيل التقديم للوظائف النسائية عبر بوابة القبول والتسجيل الموحد، بحيث نشرت المؤهلات المطلوبة وشروط القوات المسلحة للتجنيد النسائي

رابط الإدارة العامة للقبول والتجنيد في القوات المسلحة

من خلال الدخول على رابط الإدارة العامة للقبول والتجنيد يمكن للتقديم في الوظائف النسائية العسكرية الآن والاطلاع على كافة التفاصيل المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم لوظائف وزارة الدفاع النسائية 1441 – 2019