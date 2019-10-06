موعد الدفعة 23 من حساب المواطن أيام قليلة تفصلنا عن موعد صدورها، وهي تلك المساعدات المالية التي تحرص الحكومة السعودية على تقديمها لمحدودي الدخل، وتلك هي “الدفعة 23” ويخصص لها مايزيد عن المليار ريال سعودي، وهي مخصصة للمواطنين السعوديين فقط، ويستطيع كل فرد معرفة القيمة المالية التي سيحصل عليها من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن وسوف ندرجه لكم، في سطور هذا المقال على موقع نجوم مصرية فتابعونا.

موعد الدفعة 23 من حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يخدم أكثر من 12 مليون أسرة سعودية، لذلك ستزيد عملية البحث عن موعد الدفعة 23 من حساب المواطن، والمقرر أن تصدر يومي 9 و10 أكتوبر2019 وفي حال حدوث أي تعديل في الموعد سوف يتم اعلام القنوات الرسمية بالمملكة لبث الخبر للمواطنين عبر تويتر، ولكن إلى الان لا يوجد أي تعديل في موعد صدور الدفعة الجديدة.

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كيف تعرف قيمة دعمك في حساب المواطن؟

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب الموطن فد تواجهون بعض الصعوبة في الدخول بسبب الضغط الشديد على الموقع.

ستجد أيقونة مكتوب عليها حاسبة حساب المواطن أضغط عليها.

ستذكر وبالتحديد كل البيانات المتعلقة بعدد أفراد الأسرة، ويجب أن تكون البيانات دقيقة، سواء كانوا أقل من 18 عام أو أكثر من ذلك.

يجب أن تكتب مقدار الدخل الذي تحققه الأسرة.

بعد ذلك سوف تظهر لك قيمة الدعم الذي ستحصل عليه.

حساب المواطن يرد على المستفيدين

مع اقتراب صدور الدفعة الجديدة من حساب المواطن كان هناك العديد من التساؤلات التي تم طرحها من قبل المستفيدين وكان أهمها هل سيتوقف برنامج حساب المواطن هذا العام، وجاء الرد بالنفي، وأيضا كان البعض يتسأل عن حقيقة زيادة مبالغ الدعم وذلك ما تم نفيه أيضا من قبل الصفحة الرسمة لحساب المواطن على تويتر.