الإقبال الكبير يمدد استقبال مشاركات جائزة الإعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت هيئة جائزة الإعلام السعودي أمس، عن تمديد فترة استقبال المشاركات في مختلف الفروع حتى 15 أكتوبر الحالي، بدلا من الموعد المقرر مسبقا بتاريخ 7 من الشهر نفسه.

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وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام محمد الحارثي، أن المشاركات تجاوزت الـ 340 عملا، شملت كل فئات الجائزة، مشيرا إلى أن التمديد يأتي بعد الإقبال الكبير على الجائزة خلال الأيام الماضية، وتلقي هيئة الجائزة طلبات بذلك من قبل عدد من الإعلاميين.

ودعا المهتمين للاستفادة من هذه الفرصة، والتقديم على الجائزة بفروعها المختلفة عبر الموقع الرسمي، حيث تهدف لتطوير المحتوى الإعلامي بالمملكة، وتقدير المبدعين وتكريمهم، وتشجيع الابتكار والإبداع.

وأعلنت هيئة الجائزة أخيرا عن تشكيل مجلس إدارة الجائزة، الذي يضم أسماء سعودية وعربية بارزة ومؤثرة، وسيتولى الإشراف على السياسات العامة للجائزة، وضمان استقلالها، وتطبيق المعايير المهنية.