تطبيق «مدرستي» يذلل 6 آلاف عملية صيانة بالمرافق التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلقت «تطوير للمباني»، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم، تطبيق «مدرستي»، فيما أسهم الاستخدام الفعلي للتطبيق في تنفيذ 6337 عملية بمدارس مكة وجدة والمدينة المنورة والرياض.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة المرافق المهندس عادل الرويشدي أن التطبيق الجديد الذي تعود ملكيته إلى الشركة يسمح برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، ومراقبتها من خلال منصة واحدة، ويستهدف قادة المدارس، في تسهيل رفع الطلبات ومتابعتها، والحفاظ على نظافة المرفق وصلاحيته، وتحسين الخدمة المقدمة من الشركات المنفذة، ونمو العوائد الاستثمارية لمرافق وزارة التعليم.

وأكد أن التطبيق أطلق تجريبيا مطلع أغسطس الماضي، وأصبح جاهزا الآن للاستخدام الفعلي، حيث سيكون حلقة الوصل بين قادة المدارس والشركات المنفذة للعقود لإنهاء ومتابعة جميع الملاحظات وطلبات العمل بشكل منظم وسريع.

ويتميز التطبيق بإتاحته إرسال الطلب للجهة المعنية بصيانة المرفق التعليمي في أقل وقت ممكن، وبوضوحه وسهولة استخدامه، لكونه باللغة العربية.

طريقة استخدام التطبيق:

تسجيل مدير المدرسة الدخول عبر اسم مستخدم وكلمة مرور

اختيار طلب جديد

اختيار المشكلة ووصفها

إرفاق صورة لعرض المشكلة للمستقبل إن أراد

النقر على خيار (التالي) لاختيار المبنى الذي توجد به المشكلة

اختيار المكان مع ملء بيانات التواصل التابعة له إرسال الطلب

6,337 طلبا توزعت على

2323 عملية في مدارس جدة منها

1127 عملية في مدارس مكة منها

Advertisements

1538 عملية في مدارس المدينة المنورة منها

1349 عملية في مدارس الرياض منها

1254 عملية نظافة

1069 عملية تكييف

550 عملية صيانة وتشغيل

577 عملية تكييف

759 عملية صيانة وتشغيل

779 عملية تكييف

835 عملية نظافة

514 عملية صيانة وتشغيل