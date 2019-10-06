تطبيق «مدرستي» يذلل 6 آلاف عملية صيانة بالمرافق التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت «تطوير للمباني»، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذراع المنفذة لمشاريع وزارة التعليم، تطبيق «مدرستي»، فيما أسهم الاستخدام الفعلي للتطبيق في تنفيذ 6337 عملية بمدارس مكة وجدة والمدينة المنورة والرياض.
وأوضح المدير التنفيذي لإدارة المرافق المهندس عادل الرويشدي أن التطبيق الجديد الذي تعود ملكيته إلى الشركة يسمح برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، ومراقبتها من خلال منصة واحدة، ويستهدف قادة المدارس، في تسهيل رفع الطلبات ومتابعتها، والحفاظ على نظافة المرفق وصلاحيته، وتحسين الخدمة المقدمة من الشركات المنفذة، ونمو العوائد الاستثمارية لمرافق وزارة التعليم.
وأكد أن التطبيق أطلق تجريبيا مطلع أغسطس الماضي، وأصبح جاهزا الآن للاستخدام الفعلي، حيث سيكون حلقة الوصل بين قادة المدارس والشركات المنفذة للعقود لإنهاء ومتابعة جميع الملاحظات وطلبات العمل بشكل منظم وسريع.
ويتميز التطبيق بإتاحته إرسال الطلب للجهة المعنية بصيانة المرفق التعليمي في أقل وقت ممكن، وبوضوحه وسهولة استخدامه، لكونه باللغة العربية.
طريقة استخدام التطبيق:
- تسجيل مدير المدرسة الدخول عبر اسم مستخدم وكلمة مرور
- اختيار طلب جديد
- اختيار المشكلة ووصفها
- إرفاق صورة لعرض المشكلة للمستقبل إن أراد
- النقر على خيار (التالي) لاختيار المبنى الذي توجد به المشكلة
- اختيار المكان مع ملء بيانات التواصل التابعة له إرسال الطلب
6,337 طلبا توزعت على
2323 عملية في مدارس جدة منها
1127 عملية في مدارس مكة منها
1538 عملية في مدارس المدينة المنورة منها
1349 عملية في مدارس الرياض منها
1254 عملية نظافة
1069 عملية تكييف
550 عملية صيانة وتشغيل
577 عملية تكييف
759 عملية صيانة وتشغيل
779 عملية تكييف
835 عملية نظافة
514 عملية صيانة وتشغيل
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