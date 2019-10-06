تصنيع المواد الكيميائية الأكثر إنتاجا للمخلفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حين تصدرت صناعات المواد الكيميائية في إنتاج النفايات من بين الصناعات الأخرى، عدت مصانع عاملة في السعودية بيع المخلفات التي تنتجها الطريقة الأفضل للتخلص من أغلب أنواع نفاياتها مقارنة بالطرق الأخرى كإعادة تدويرها أو التعاقد مع شركات متخصصة أو ردمها أو حرقها، وذلك بحسب مسح البيئة الاقتصادي الصناعي الصادر حديثا عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضح عضو اللجنة الصناعية في مجلس الغرف سعد المعجل لـ»مكة» أن بيع المخلفات يعود بمردود مادي جيد على المصنع بدلا من طرق التخلص الأخرى والتي قد تكون إما مكلفة ماديا أوضارة بيئيا، لافتا إلى أن من يشترون نفايات المصانع كالورق والحديد والمعادن وقطع الأجهزة وغيرها يعيدون بيع الصالح منها للاستخدام ولو جزئيا على الباحثين عن مواد للاستخدام بسعر منخفض وجودة متوسطة، سواء للبناء أو قطع غيار وغير ذلك، وما لا ينجحون في بيعه للاستخدام المباشر يبيعونه لمصانع إعادة التدوير.

وبين المعجل أن كثيرا من المصانع لديها بالفعل أقسام لإعادة تدوير نفاياتها واستخدامها مرة أخرى في حال كانت المواد قابلة لإعادة التدوير، محذرا من دفن النفايات أو حرقها بطرق غير نظامية لما في ذلك من أضرار بيئية بعضها مباشر على صحة الإنسان والآخر غير مباشر.

النسبة المئوية لنفايات تم التخلص منها ببيعها أو تدويرها

أولا: البيع

89 % الكترونية

82 % معادن غير حديدية

78.9 % معادن حديدية

60 % ورق

53.8 % مطاط

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ثانيا: التدوير

70 % بلاستيك

45 % مواد كيميائية صلبة

38 % مواد كيميائية سائلة

أكثر الصناعات إنتاجا للنفايات بحسب وزن النفايات

1- المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 5.848.608

2- منتجات المطاط واللدائن 3.106.568

3- الفلزات القاعدية 3.067.207

4- المنتجات الغذائية 1.516.156

5- منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 1.201.633

6- منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 1.193.775

المصدر، الهيئة العامة للإحصاء