إتلاف 280 كجم لحوم وخضراوات فاسدة بمسفلة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتلفت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 280 كجم من اللحوم والخضراوات ومواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد رصدها داخل منزل شعبي يعمل على إعداد وتحضير الأطعمة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن وقاد أن المراقبين تمكنوا من ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وتسليمهم للجهات الأمنية.

وأشار إلى أن المراقبين يبذلون جهودا كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق، والعمل على مكافحة الطبخ العشوائي، وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كل المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل نطاق البلدية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم.