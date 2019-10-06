النويصر يعقد قرانه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة احتفل الزميل موفق النويصر رئيس تحرير الصحيفة، بعقد قران شقيقه المهندس عبدالمجيب على كريمة محمد بن سلمان الدكتورة آلاء. واقتصر الحفل الذي أقيم الخميس الماضي في جدة على أهل العروسين والمقربين.



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