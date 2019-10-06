السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة إسهاما في تحسين مستوى الأداء، نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أمس، دورة تدريبية لـ 35 مراقبا بالمساجد والجوامع، وذلك بجامعة طيبة. وتضمنت محاور الدورة أهمية عمل مراقبي المساجد والجوامع، وطرق التعامل مع منسوبي المساجد وفق اللوائح والأنظمة، وطرق معالجة المشكلات. وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة قيس المعيقلي، أن الدورة تسهم في الارتقاء بمستوى مراقبي المساجد والجوامع والاهتمام بالمساجد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورة تثقيفية لمراقبي المساجد والجوامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.