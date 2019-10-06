الفيصل يدشن ويضع حجر الأساس لـ40 مشروعا للمياه والصرف الصحي بمحافظات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووضع حجر الأساس لـ40 مشروعا لخدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، بقيمة 1.9 مليار ريال تخدم 848 ألف مستفيد من سكان تلك المدن والمحافظات.

وقال الفيصل إنها لحظة سعادة لا توازيها سعادة، ولا سيما أننا نشهد تحويل الأحلام إلى واقع بأن تصل المياه إلى محافظات المنطقة كافة، مؤكدا أن ذلك لم يكن مستحيلا في ظل بلد يملك الإمكانات والإرادة.

وقدم شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية على الأعمال التي تنفذها لتحقيق تطلعات القيادة وآمال أبناء المنطقة.

وبحسب العرض الذي قدمته شركة المياه الوطنية بالمنطقة فإن المشروعات المدشنة والأخرى التي تم وضع حجر الأساس لها تأتي استكمالا لعمل دؤوب بدأ مع انطلاق رؤية 2030، إذ يسعى قطاع توزيع المياه بشركة المياه الوطنية من خلاله إلى توفير المزيد من الإمدادات والمصادر المائية وخدمات الصرف الصحي لسكان المنطقة.

وأفادت بأن المشروعات المدشنة تضمنت تنفيذ وتشغيل 4 مشاريع لخدمات المياه وإيصال المياه للمستفيدين في محافظة القنفذة تمثل المرحلة الأولى من التغطية الشاملة للمحافظة على مرحلتين لتضم شبكات مياه وتوصيلات منزلية بطول 145,4 كلم، وخزانات استراتيجية وتشغيلية في مدينة القنفذة، ومركزي حلي والقوز، بإجمالي تكلفة تجاوزت 62 مليون ريال وخدمة نحو 62000 نسمة، بالإضافة إلى خدمة أحياء جديدة تشمل (الناصرية، والخيع، والطالعة، ومسيكه، والعمور، والصفة، والمدرج، والإسعاف، والبريد، والخالدية، والخفجى).

واحتضنت محافظة تربة منظومة متكاملة لخدمات المياه بواقع 4 مشاريع منفذة بتكلفة إجمالية تجاوزت 34 مليون ريال لإيصال المياه لكامل مدينة تربة لخدمة 42 ألف نسمة عبر تنفيذ منظومة خزانات استراتيجية وتشغيلية وشبكات مياه بطول 116 كلم، و2250 توصيلة منزلية، بالإضافة إلى مضاعفة قدرات الخزن الاستراتيجي لمحافظات شرق الطائف عموما إلى 50 ألف م3.

وأشارت الشركة خلال العرض إلى أن محافظة الليث دشن بها مشروع المرحلة الأولى من منظومة إيصال المياه المحلاة للمحافظة والتغطية الشاملة على مرحلتين التي خدمت وأوصلت المياه في مرحلتها الأولى إلى 15 ألف نسمة عبر تنفيذ شبكة مياه بطول 8.6 كلم، و800 توصيلة منزلية بالمحافظة لخدمة 5 أحياء تشمل الشاطئ 1، والشاطئ 2، والدفاع المدني، ومكتب العمل، والبلد القديم، بالإضافة إلى تدشين منظومة من خدمات المياه في محافظة رابغ بمركز مستورة شملت خزانا استراتيجيا بسعة 750 م3، وخزانا تشغيليا، وشبكة مياه رئيسية بأطوال قاربت 147 كلم بتكلفة مالية تجاوزت 34 مليون ريال.

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وبينت الشركة أنه في محافظة الموية كذلك تم تدشين مشروع الخط الناقل الرئيسي للمياه من خزان العرفاء بالطائف إلى مركز رضوان بالمحافظة بطول 88 كلم بسعة 10 آلاف م3 وبتكلفة تجاوزت 65 مليون ريال، وذلك لإيصال المياه المحلاة للمحافظة والمراكز التابعة لها لتخدم نحو 12 ألف نسمة، بالإضافة إلى تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة بالشبكات في محافظة الطائف بأطوال بلغت 21 كلم للخط الناقل وشبكات المياه لأحياء الحلقة الشرقية والغربية وزيادة نسب التغطية بالمحافظة، وزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي عبر تنفيذ مشروع إيصال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت 82 كلم، و1493 توصيلة منزلية للصرف الصحي لأربعة أحياء تشمل المنتزه، ومحمد بن صالح، وخلف بن ملبس، والصناعية، وذلك لخدمة أكثر من 28 ألف مستفيد بتكلفة مالية تجاوزت 212 مليون ريال.

وأكدت شركة المياه الوطنية أن القطاع يواصل بشكل مستمر في تطوير منظومته المائية والبيئية وزيادة رقعة التغطية بالشبكات عبر الانتهاء من تنفيذ مشروعين لإيصال المياه بالشبكات في محافظة جدة لأحياء الماجد، و4 مشاريع لإيصال خدمات شبكات الصرف الصحي لأحياء جديدة تشمل بني مالك، والفيحاء، والخالدية، والنسيم تضمنت تنفيذ 3270 توصيلة منزلية للصرف الصحي لخدمة نحو 62 ألف مستفيد بتكلفة مالية تجاوزت 250 مليون ريال.

واستمرارا للأعمال التي يعمل قطاع توزيع المياه على تنفيذها تم وضع حجر الأساس لمشاريع عدة، منها مشروع تنفيذ شبكة مياه مركز القوز، وشبكة 7 مياه مدينة حلي بطول 317 كلم، وإنشاء خزان عال بسعة 3000 م3 بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100%، وذلك لربط 12 ألف عقار وخدمة نحو 180 ألف مستفيد في محافظة القنفذة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 72.5 كلم ومحطات رفع، كما سيتم تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بسعة 7500 م3 بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100%، وذلك لربط 4500 عقار وخدمة نحو 67 ألف مستفيد.

كما تضمنت الخطة تنفيذ مشروع الخط الناقل من خزان التحلية بمفرق غزايل إلى محطة الأشياب بمفرق ميسان في محافظة ميسان بطول 30 كلم لخدمة نحو 20 مستفيدا.

وأضافت الشركة أن محافظة رابغ وملحقاتها ستحظى بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بطول 203.5 كلم، وذلك بهدف رفع نسبة التغطية إلى 65% لربط 4 آلاف عقار لخدمة 60 ألف مستفيد، إضافة إلى تنفيذ مشروع خط ناقل من الخزان الأرضي إلى محطة الضخ، وإنشاء خزان سعة 3,000 م3، ومحطة أشياب في محافظة الكامل لخدمة نحو 15 ألف مستفيد.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع شبكة مياه مدينة أضم بطول 65 كلم لرفع نسبة التغطية إلى 80%، ومشروع شبكة مياه العرضية الشمالية بطول 56 كلم لربط 4400 عقار وخدمة 66 ألف مستفيد في محافظتي أضم، والعرضيات الشمالية، وتنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية بطول 108 كلم في محافظة الطائف بهدف رفع نسبة التغطية وخدمة 14.320 مستفيدا في أحياء المعترض، وشمال شرق الجوهرة.

ولفتت إلى أن محافظة جدة ستشهد تنفيذ خط ناقل للمياه من الخط الرئيسي لمنطقة السنابل بحي الخمرة، وتنفيذ شبكات للمياه بهدف رفع نسبة التغطية لتشمل أحياء الخمرة، وجنوب جدة، والفلاح، والبشائر، بالإضافة إلى تنفيذ 5 مشاريع لتوصيلات الصرف الصحي لرفع نسبة التغطية، وتنفيذ 6 آلاف توصيلة منزلية لخدمة نحو 110 آلاف مستفيد في أحياء النعيم، والرغامة، والسليمانية، والفيحاء، والجامعة، والملك عبدالعزيز، في حين ستشهد مكة تنفيذ 3 مشروعات لخطوط رئيسة وشبكات بطول 179.6 كلم لأحياء النورس، والبوابة، وأجزاء من أحياء الزايدي، وتنفيذ 5 آلاف توصيلة صرف صحي جديدة بطول 51 كلم لخدمة 95 ألف مستفيد في منطقة العسيلة.

مشاريع دشنت:

19 مشروعا بتكلفة نحو 700 مليون ريال

21 مشروعا بتكلفة نحو 1.2 مليار ريال

أبرز المحافظات التي تم وضع حجر الأساس بها: