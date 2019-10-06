ضبط 34 محلا مخالفا في أم السلم وجدة الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت جولات تفتيشية ميدانية 34 محلا على نطاق بلديتي أم السلم وجدة الجديدة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تستهدف المحلات والمنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية فهد الزهراني، أن الفرق التفتيشية تمكنت من إغلاق 18 محلا مخالفا وإشعار 20 محلا، مشيرا إلى أن عدد الجولات بلغ 38 جولة لمتابعة التقيد بالاشتراطات الصحية.

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وأكد الزهراني أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها البلدية حرصا على صحة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين.

وعلى نطاق بلدية جدة الجديدة رصدت الفرق التفتيشية بقالات مخالفة ضمن جولة شملت 56 محلا.

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة الفرعية المهندس باسم الجدعاني أن الفرق التفتيشية التابعة للبلدية استهدفت البقالات الصغيرة داخل الأحياء السكنية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وعدم تكدس البضاعة على الأرضيات، مبينا أنه جرى التأكد من الكروت الصحية التابعة للعاملين ومتابعة تواريخ الانتهاء بما في ذلك الحلويات والتدقيق في نظامية الرخص الصادرة.

وأشار إلى أن الفرق البلدية أشعرت 43 محلا وأغلقت 16 محلا، فيما استوفى 13 محلا الشروط البلدية، مبينا أنه جرى رصد ثلاث رخص غير نظامية.