استعادة 800 ألف م2 تعديات بشميسي مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراض حكومية في منطقة الشميسي بمكة المكرمة، تقدر مساحتها بـ 800 ألف م2، وذلك خلال جولاتها الرقابية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي أن هذه التعديات عبارة عن مزارع وبركسات وعقوم ترابية، تمت إزالتها بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكد أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية تأتي انطلاقا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، محذرا من التعدي على الأراضي الحكومية، والبناء بطرق عشوائية مخالفة، نظرا لتشويهها للمنظر العام. وشدد في هذا الصدد على أنه لا تهاون في إزالة هذه المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.