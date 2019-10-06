الإعلام الرياضي ينظم برنامج «صحافة الموبايل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم بفندق سويس إن بتبوك، برنامجا تدريبيا بعنوان «صحافة الموبايل» ويستمر ثلاثة أيام. ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين أهم المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال صحافة الموبايل، لتمكينهم من إنتاج المحتوى الإعلامي الرياضي المرئي عبر الهواتف الذكية وفقا للمعايير المهنية وبالأدوات الاحترافية. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي، وضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد وتتضمن إقامة 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والإنتاج الفني في 6 مناطق بالمملكة.



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