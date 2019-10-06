برونزية رباب لمربط عذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق مربط عذبة ميدالية برونزية في بطولة رباب لجمال الخيل العربية الأصيلة المخصص للسلالة المصرية، التي اختتمت أمس الأول بمزرعة رباب في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.

ونالت الفرس دارين عذبة «إنتاج مربط عذبة» العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد الميدالية البرونزية في بطولة الأفراس خلال البطولة التي استمرت منافساتها 3 أيام.