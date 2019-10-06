اختتام تصفيات الأولمبياد العالمي للروبوت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تختتم اليوم التصفيات الأولية لمسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع عدد من الجهات، منها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، ضمن إطار مبادرة المعرفة الرقمية ThinkTech.
وتهدف المسابقة التي إلى إظهار إبداعات الشباب ومهاراتهم في حل المشكلات والتحديات من خلال مشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي.
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