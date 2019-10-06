أبل تعتزم طرح هاتف أيفون رخيص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ سان فرانسيسكو تستعد شركة الالكترونيات الأمريكية «أبل» لطرح هاتف جديد من طراز «أيفون» خلال الربع الأول من العام المقبل. وسيكون الهاتف الجديد مماثلا لـ «أيفون8» مع المعالج «أيه 13» الذي يشبه سلسلة «أيفون 11» وذاكرة بقوة 3 جيجابايت. كما يحتفظ بخاصية زر هوم وبصمة الأصابع، حيث يستهدف مستخدمي «أيفون6». وتبيع «أبل» حاليا الهاتف «أيفون8» بسعر يبدأ من 449 دولارا، ومن المحتمل أن يكون الهاتف الجديد الذي سيشبه فئة «أيفون إس. إي» بهذا السعر أو أقل.



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