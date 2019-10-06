أجراس المدارس تقرع من جديد في الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتظم نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية بالأردن أمس، بعد انتهاء إضراب المعلمين الذي استمر نحو شهر.

وجاء إعلان انتهاء الإضراب بعدما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع نقابة المعلمين اشتمل على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين، والارتقاء بمستوى أدائهم، وفي مقدمتها إقرار علاوة تضاف إلى علاوة الـ 100 % التي يتقاضاها المعلمون.

وتراوحت نسبة العلاوات التي جرى الاتفاق عليها بين 35 % و75 % بحسب الدرجات الوظيفية للمعلمين، على أن يكون البدء بتطبيق العلاوات أول يناير المقبل.