سانتوس يصعد لثالث الدوري البرازيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تقدم سانتوس إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه فاسكو داجاما 1-0 أمس الأول في المرحلة الـ23.
وفي مباريات أخرى فاز أتليتيكو باراناينسي على مضيفه باهيا 2 - 1، وبالنتيجة نفسها فاز ساوباولو على ضيفه فورتاليزا وتعادل كروزيرو مع إنترناسيونال 1-1 وجريميو مع كورينثيانز باوليستا سلبيا.
ورفع سانتوس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن المتصدر فلامينجو ونقطتين عن بالميراس الوصيف.
ويدين سانتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه تاليسون الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الـ50.
وأنهى سانتوس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيفاندرو جيوبيل في الدقيقة الـ79.
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