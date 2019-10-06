بطلة «الجوكر»: سيبقى جزء من قلبي في برلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أكدت الممثلة الألمانية-الأمريكية زازي بيتز، بطلة فيلم «الجوكر» أن برلين تعد جزءا من الوطن بالنسبة لها.

وقالت الممثلة الشابة الشهيرة لصحيفة «بي. تست» (برلينر تاجس تسايتونج) الألمانية في عددها أمس «إنني أمريكية بالتأكيد بشكل أكبر، ولكن لا يزال جزء من قلبي في برلين دائما».

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وأضافت «جئت إلى العالم في مستشفى شاريته (بالعاصمة برلين) عام 1991، وبعد ذلك جالت بي الحياة هنا وهناك»، ولكنها أشارت إلى أنها تأتي دائما إلى برلين في الصيف من أجل قضاء عطلة مع جديها.

يذكر أن بيتز تشارك النجم الشهير خواكين فينيكس بطولة فيلم «الجوكر» المقرر أن يعرض في دور العرض السينمائي بألمانيا الخميس المقبل.

وكانت بيتز شاركت في أفلام عدة، بينها فيلم البطل الخارق «ديدبول 2» وكذلك في المسلسل الكوميدي الأمريكي «إيزي».