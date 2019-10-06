مايوركا يحسن أوضاعه بإسبانيول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ابتعد فريق ريال مايوركا خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل الفوز على ضيفه إسبانيول 2 - 0 أمس في المرحلة الثامنة.
وتقدم الكرواتي انتي بوديمير بهدف لمايوركا في الدقيقة 37 ثم أضاف سالفا سيفيا الهدف الثاني في الدقيقة 73.
الفوز رفع رصيد مايوركا إلى سبع نقاط ليتقدم للمركز السابع عشر، فيما ظل اسبانيول في المركز الثاني من القاع برصيد 5 نقاط.
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