ريبيري يتسلم جائزة لاعب الشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم عن شهر سبتمبر.

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وحصل ريبيري البالغ من العمر 36 عاما الجائزة قبل المباراة التي فاز فيها فريقه فيورنتينا على ضيفه أودينيزي 1-0 أمس في المرحلة السابعة من المسابقة.

وشارك ريبيري في المباريات السبع التي لعبها فيورنتينا بالدوري، وسجل هدفين.

وتعاقد فيورنتينا مع ريبيري لمدة عامين في أغسطس بعد 12 عاما قضاها مع بارين ميونخ الألماني فاز خلالها بتسعة ألقاب للدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا في 2013.