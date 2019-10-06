ريبيري يتسلم جائزة لاعب الشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ روما
تسلم الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم عن شهر سبتمبر.
وحصل ريبيري البالغ من العمر 36 عاما الجائزة قبل المباراة التي فاز فيها فريقه فيورنتينا على ضيفه أودينيزي 1-0 أمس في المرحلة السابعة من المسابقة.
وشارك ريبيري في المباريات السبع التي لعبها فيورنتينا بالدوري، وسجل هدفين.
وتعاقد فيورنتينا مع ريبيري لمدة عامين في أغسطس بعد 12 عاما قضاها مع بارين ميونخ الألماني فاز خلالها بتسعة ألقاب للدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا في 2013.
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