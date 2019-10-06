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ريبيري يتسلم جائزة لاعب الشهر

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جائزة أفضل لاعب في لكرة القدم عن شهر سبتمبر.

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وحصل ريبيري البالغ من العمر 36 عاما الجائزة قبل المباراة التي فاز فيها فريقه فيورنتينا على ضيفه أودينيزي 1-0 أمس في المرحلة السابعة من المسابقة.

وشارك ريبيري في المباريات السبع التي لعبها فيورنتينا بالدوري، وسجل هدفين.

وتعاقد فيورنتينا مع ريبيري لمدة عامين في أغسطس بعد 12 عاما قضاها مع بارين ميونخ الألماني فاز خلالها بتسعة ألقاب للدوري الألماني ولقب في 2013.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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