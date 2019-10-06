إسبانيا تلوح برد قوي على أي رسوم أمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لوحت الحكومة الإسبانية بالرد بقوة على أي رسوم جمركية جديدة تفرضها الولايات المتحدة على بضائع ومنتجات أوروبية. وقضت منظمة التجارة العالمية بأن بعض الدعم الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشركة Airbus غير قانوني، وهو ما يعطي الولايات المتحدة الحق في الرد بفرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد، وأعلنت واشنطن الأربعاء الماضي عن خطط لرسوم جديدة.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها استدعت السفير الأمريكي في مدريد للتعبير عن رفضها الكامل لأي رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنها مستعدة لأن تكون وسيطا في محادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن إذا فشلت المفاوضات، فإنها ستدعو إلى إعادة تفعيل رسوم جمركية من نزاع سابق في منظمة التجارة العالمية في عام 2004 فاز فيه الاتحاد الأوروبي، تقول إسبانيا إن قيمتها تزيد على 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.4 مليارات دولار.
وقالت الحكومة الإسبانية «إذا رفضت الحكومة الأمريكية هذا العرض للحوار من جانب إسبانيا والاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الإسبانية سترد على الفور بشكل قوي وواضح للدفاع عن مصالح مواطنينا وشركاتنا».
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