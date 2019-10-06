مستفيدو حافز يستقبلون في حساباتهم 457 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت الحسابات البنكية لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، أمس ما يزيد على 457 مليون ريال، وذلك عن سبتمبر 2019.

وبحسب إحصائية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بلغ عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل 154.742 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 144.746 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأوضح الصندوق أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر سبتمبر بلغ 3658 مستفيدا ومستفيدة، منهم 2223 أنثى و1435 ذكرا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

إحصائية حافز لشهر سبتمبر:

إجمالي المبالغ المودعة 457مليون ريال

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إجمالي المستفيدين 299.488

يتوزعون إلى:

154.742 ألف مستفيد ومستفيدة من حافز البحث عن عمل

144.746 ألف مستفيد ومستفيدة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

الملتحقون بسوق العمل:

3658 مستفيدا ومستفيدة

2223 أنثى

1435 ذكرا