1499 أرضا مجانية في 4 مخططات جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضاف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 4 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الالكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يطرحها البرنامج عبر بوابته شهريا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له.

وأوضح برنامج «سكني» أمس أنه فعل الاختيار الالكتروني للمخططات الجديدة الموزعة على 3 مناطق، حيث توفر نحو 1499 قطعة أرض مجانية يجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخططين بمنطقة الحدود الشمالية يوفران أكثر من 539 قطعة أرض، ومخطط «الورود» الواقع شرق مبنى حرس الحدود بمحافظة القويعية بواقع 445 أرضا، ومخططا آخر «المصيف» ويوفر 94 أرضا في القويعية أيضا.

كما أضاف «سكني» في منطقة الرياض «مخطط سمر الرين» في محافظة الرين لتوفير 255 قطعة أرض مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين الكترونيا، ومخطط «مشروع لؤلؤة الشملي» في منطقة حائل الذي يضم 705 قطع أرض مجانية.

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وبين أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط المخصص واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقا لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

المخططات الجديدة

الورود بمحافظة القويعية يضم 445 أرضا

المصيف بمحافظة القويعية يضم 94 أرضا

سمر الرين بمحافظة الرين يضم 255 أرضا

لؤلؤة الشملي بمنطقة حائل يضم 705أراض