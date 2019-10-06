جونسون: يجب أن يقفز الاتحاد الأوروبي للقاء بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أمس أن الأمر يعود للاتحاد الأوروبي «للقفز» للقاء بريطانيا في منتصف الطريق، في أعقاب اقتراحاته لتغيير اتفاق بلاده للخروج من التكتل.

وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفتا «ذا صن أون صنداي» و»صنداي إكسبرس» الشعبيتان المؤيدتان لخروج بريطانيا من التكتل «الطريقة التي أرى بها الأمر هي أن المقترحات التي نشرت هذا الأسبوع تمثلنا نحن في المملكة المتحدة، نقفز إلى الجزيرة في منتصف النهر».

وأضاف «إذا غادرنا باتفاق نحتاج من الاتحاد الأوروبي القفز من جانبه والانضمام إلينا هناك، مما يظهر استعدادنا لإبرام اتفاق يمكن أن يدعمه البرلمان البريطاني».