الكهرباء تطلق «برق» في الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
تواصل الشركة السعودية للكهرباء التوسع في خدمة برق لإيصال الكهرباء للمشتركين الجدد خلال 9 أيام فقط، حيث بدأت الشركة أمس تفعيل الخدمة في منطقة الباحة، لتشمل جميع المشتركين الجدد من جميع الفئات بالمنطقة.
وأوضحت السعودية للكهرباء في بيان أمس أن المشتركين الجدد ليسوا في حاجة إلى مراجعة أي من مكاتب الشركة، بعد أن تم الربط مع بوابة بلدي «balady.gov.sa» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
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