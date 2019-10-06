عطاء التعليمية تعتزم الاستحواذ على العناية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة عطاء التعليمية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان وأولاده - شركة مساهمة مغلقة - للاستحواذ على فرع الشركة ممثلا بمجمع مدارس العناية الأهلية بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان أمس على «تداول» إن المذكرة تهدف إلى تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين كل بحسبه.

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وأضافت الشركة أن الطرفين تفاهما على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ، وسيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، مبينة أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 30 يوما قابلة للتجديد.

وذكرت الشركة إن أهم شروط المذكرة تتضمن تفاهم الطرفين على أن المقابل للاستحواذ على مجمع المدارس عند التوصل إلى اتفاق مقابل مبلغ نقدي، مؤكدة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بأعمال الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني والإداري والتشغيلي لمدارس العناية الأهلية (محل الاستحواذ)، مشيرة إلى أن الاستحواذ المقترح يخضع إلى موافقات الجهات ذات الاختصاص.

وأشارت إلى أنها سوف تعلن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح في حينه.