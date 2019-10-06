ألمانيا تدعو لاستقبال لاجئي القوارب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

دعت منظمة «برو أزول» الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين إلى توسيع نطاق تطبيق القاعدة المستهدفة بشأن استقبال طالبي اللجوء القادمين على متن قوارب، لتشمل جميع لاجئي القوارب بالبحر المتوسط بأكمله.

يشار إلى أن هذه القاعدة تخص حتى الآن المهاجرين على طرق اللجوء الرئيسية إلى إيطاليا ومالطا، وتعتزم ألمانيا المشاركة بتلقي 25% من هؤلاء اللاجئين.

وذكرت المنظمة الألمانية في بيان «نسبة التوزيع المئوية يجب أن يتم تطبيقها بالنسبة لليونان وقبرص أيضا.. حالات الوصول إلى إيطاليا ومالطا تعادل في الواقع نحو 13% فقط من حالات الوصول عبر الطريق البحري في أوروبا بشكل عام، الجزء الأكبر يصل إلى اليونان، تليها إسبانيا».