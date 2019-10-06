السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل وأصيب أكثر من 70 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية بدعم القوات الأفغانية في إقليم بادغيس، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وذكرت الحكومة الإقليمية في بيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية في منطقة «باجاك» الواقعة في ضواحي مدينة قلعة ناو، عاصمة إقليم بادغيس.
وأضاف البيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية لدعم القوات الأفغانية التي كانت ترد على هجوم منسق شنته طالبان على مواقع أمنية.
وذكر مكتب الحاكم أن الغارات الجوية قتلت 42 مسلحا من طالبان وأصابت 35 آخرين على الأقل.
وصادرت قوات الأمن ست نظارات رؤية ليلية وكمية كبيرة من الأسلحة، في أعقاب الاشتباك، حسب البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر 70 قتيلا ومصابا من طالبان في غارات أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.