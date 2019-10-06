- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انتقل إلى رحمة الله اليوم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل - رحمه الله - وزير الصناعة والكهرباء سابقًا؛ وستُقام الصلاة عليه غدًا عصرًا في جامع الملك خالد بالرياض، والدفن في مقبرة عرقة.
وقد شغل المهندس الزامل منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإنماء" إلى جانب عمله رئيسًا لمجلس إدارة "سبكيم"، ومنصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983، ومنصب نائب المدير العام لدار السعودية للاستشارات منذ 1968 حتى 1976.
والمهندس عبدالعزيز الزامل حاصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وعلى البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة ذاتها.عبدالعزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء سابقًا مصرف الإنماء رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء سابك نائب رئيس مجلس إدارة سابك
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 08:48 PM
تُقام الصلاة عليه غدًا في جامع الملك خالد بالرياض
انتقل إلى رحمة الله اليوم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل - رحمه الله - وزير الصناعة والكهرباء سابقًا؛ وستُقام الصلاة عليه غدًا عصرًا في جامع الملك خالد بالرياض، والدفن في مقبرة عرقة.
وقد شغل المهندس الزامل منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإنماء" إلى جانب عمله رئيسًا لمجلس إدارة "سبكيم"، ومنصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983، ومنصب نائب المدير العام لدار السعودية للاستشارات منذ 1968 حتى 1976.
والمهندس عبدالعزيز الزامل حاصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وعلى البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة ذاتها.
، وفاة المهندس عبد العزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المهندس عبد العزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.