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عقدت جمعية "رعاية" الصحية في الأفلاج، اجتماعها الأول، بعد اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشكيلَ مجلس الإدارة الجديد.
وجرى خلال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، وحضور أعضاء الجمعية؛ توزيع اللجان وجدولة الأعمال، والشروع في تنفيذ أعمال الجمعية، بهدف نشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب.
وتعتبر "رعاية" الصحية في الأفلاج أول جمعية تتأسّس إلكترونيًّا بالمحافظة، وتضمّ في عضوية مجلس إدارتها: رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، ونائبه عويض عبدالله آل خضير، وأمين الصندوق عبدالله حمدان آل حمدان.
وعضوية: ذيب سلطان السبيعي، مسفر محمد آل ظافر، مسلم بادي الدوسري، حسن جاسي آل خشيبة، سلطان غصين الدوسري، خالد ناصر القنعير، مفرح عبدالله الدوسري، مبارك مسفر آل عريم.
جمعية رعاية الصحية في الأفلاج الأفلاج
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 08:03 PM
تُعد أول جمعية تتأسّس إلكترونيًّا بالمحافظةشاهد.. رعاية الأفلاج الصحية تعقد اجتماعها الأول لجدولة أعمالها
عقدت جمعية "رعاية" الصحية في الأفلاج، اجتماعها الأول، بعد اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشكيلَ مجلس الإدارة الجديد.
وجرى خلال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، وحضور أعضاء الجمعية؛ توزيع اللجان وجدولة الأعمال، والشروع في تنفيذ أعمال الجمعية، بهدف نشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب.
وتعتبر "رعاية" الصحية في الأفلاج أول جمعية تتأسّس إلكترونيًّا بالمحافظة، وتضمّ في عضوية مجلس إدارتها: رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، ونائبه عويض عبدالله آل خضير، وأمين الصندوق عبدالله حمدان آل حمدان.
وعضوية: ذيب سلطان السبيعي، مسفر محمد آل ظافر، مسلم بادي الدوسري، حسن جاسي آل خشيبة، سلطان غصين الدوسري، خالد ناصر القنعير، مفرح عبدالله الدوسري، مبارك مسفر آل عريم.
، شاهد.. رعاية الأفلاج الصحية تعقد اجتماعها الأول لجدولة أعمالها ،
المصدر : الخليج 365
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