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أكد رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانج؛ أن بلاده على موعد مع افتتاح معرض "العلا.. أعجوبة المملكة"؛ وذلك في مقر معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح لانج في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة؛ أن المعرض يهدف إلى التعريف بمحافظة العلا وما تحتويه من آثار وثروات طبيعية وأثرية فريدة من نوعها، لافتًا إلى أن المعرض سيتيح للزوار معرفة تاريخ المملكة وحضاراتها التي شهدتها على مدى 7 آلاف سنة من خلال الأعمال الفنية واللوحات والتماثيل الأثرية.
وأضاف: إذا زرتم العلا سيتم استقبالكم من قبل شباب وفتيات سعوديات من أهل العلا تم ابتعاثهم إلى فرنسا في إطار التعاون الثقافي والسياحي بين المملكة وفرنسا؛ لتحضيرهم في السنوات المقبلة في مجالات السياحة والضيافة والآثار.
وأشار إلى أنهم شهود على التغييرات الحقيقية التي شهدتها المملكة في العديد من المجالات؛ منها تمكين المرأة وما تقوم به من دعم وتطوير للمواهب الوطنية في المجالات الثقافية في كل مخرجاتها.
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 08:24 PM
سيتيح للزوّار معرفة تاريخ المملكة وحضاراتها
أكد رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانج؛ أن بلاده على موعد مع افتتاح معرض "العلا.. أعجوبة المملكة"؛ وذلك في مقر معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح لانج في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة؛ أن المعرض يهدف إلى التعريف بمحافظة العلا وما تحتويه من آثار وثروات طبيعية وأثرية فريدة من نوعها، لافتًا إلى أن المعرض سيتيح للزوار معرفة تاريخ المملكة وحضاراتها التي شهدتها على مدى 7 آلاف سنة من خلال الأعمال الفنية واللوحات والتماثيل الأثرية.
وأضاف: إذا زرتم العلا سيتم استقبالكم من قبل شباب وفتيات سعوديات من أهل العلا تم ابتعاثهم إلى فرنسا في إطار التعاون الثقافي والسياحي بين المملكة وفرنسا؛ لتحضيرهم في السنوات المقبلة في مجالات السياحة والضيافة والآثار.
وأشار إلى أنهم شهود على التغييرات الحقيقية التي شهدتها المملكة في العديد من المجالات؛ منها تمكين المرأة وما تقوم به من دعم وتطوير للمواهب الوطنية في المجالات الثقافية في كل مخرجاتها.
، باريس تستقبل الآثار السعودية في معرض "العلا أعجوبة الصحراء" ،
المصدر : الخليج 365
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