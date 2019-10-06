سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6 أكتوبر في البنوك والسوق السوداء “تحديث الساعة”

نقدم لكل متابعينا على موقع عرب نيوز وكل المهتمين بأسعار العملات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات البنوك، وكذلك سعر الريال السعودي فى السوق السوداء، ومن خلال هذا المقال سنعرض لأسعار الريال السعودي شراءً وبيعا في جميع البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

ويتحدد سعر الريال السعودي من عملية العرض والطلب عليه، خاصة وأنه يرتبط باقبال كبير عليه في موسم أداء العمرة والحج، وتعد هذه الفترة أكبر أوقات العام التي يتم فيها تزايد الطلب على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مقابل الجنيه المصري وذلك في محلات الصرافة والسوق السوداء، وقد تراوح سعر شراء الريال السعودي مابين 4.49 جنيه للشراء، بينما وصل سعر بيع الريال السعودي 4.53 جنيه للبيع، وبالطبع هذه القيم تختلف طبقا للأسعار التي يتم تداولها.

سعر الريال السعودي اليوم

نتابع معكم سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والأجنبية، ويلاحظ وجود اختلافا طفيفا بين كل بنك وآخر ويأتي هذا لعملية العرض والطلب على الريال السعودي في بنك عن غيره، حيث يزداد إقبال المصريين على شراء الريال السعودي قبل سفرهم إلى السعودية وذلك من أجل أداء مناسك العمرة، أو قيامهم بأداء مناسك الحج خاصة قبل الذهاب والسفر إلى الأراضي المقدسة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية

نقدم لكم تحديث يومي لسعر الريال السعودي وذلك في البنوك المصرية والأجنبية من خلال الجدول التالي الذي يوضح أسعار الشراء والبيع للريال السعودي في جميع البنوك يوميا.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.34 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.35 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.34 4.36 4 أيام بنك عودة 4.34 4.36 3 أيام المصرف العربى الدولى 4.33 4.36 3 أيام بنك بلوم 4.33 4.36 23 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 4.33 4.36 4 أيام البنك المركزى المصرى 4.33 4.36 3 أيام بنك قناة السويس 4.32 4.36 3 أيام بنك المشرق 4.32 4.36 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.31 4.36 3 أيام بنك مصر 4.31 4.35 يومين البنك الأهلي المصري 4.31 4.35 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.31 4.36 3 أيام كريدى أجريكول 4.31 4.36 23 دقيقة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.31 4.36 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.31 4.36 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.31 4.37 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.31 4.37 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.31 4.36 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.30 4.36 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.30 4.36 23 ساعة بنك الإسكندرية 4.30 4.35 3 أيام المصرف المتحد 4.30 4.36 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.29 4.39 3 أيام بنك التعمير والإسكان 4.27 4.37 أسبوعين بنك البركة 4.27 4.40 3 أيام

سعر الريال السعودي اليوم

انخفض سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 في ختام التعاملات الصباحية للبنوك المصرية والأجنبية، حيث سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي البنك المصري الخليجي بسعر 4.34 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع بنك الاسكندرية بسعر 4.35 جنيه.

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