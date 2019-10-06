شاهد: الحارس الجديد للملك السعودي يظهر لأول مرة

ظهر اليوم الأحد، لأول مرة العميد سعد بن مسفر القحطاني، برفقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلفًا لحارسه الشخصي، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي قتل الأسبوع الماضي.

وظهر القحطاني اليوم برفقة العاهل السعودي، خلال استقباله وفدًا سودانيًا، ضم رئيس المجلس السيادي، اللواء عبد الفتاح البرهان ، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

وكان برفقة العاهل السعودي أيضًا خلال الاستقبال الذي جرى في العاصمة الرياض، إضافة إلى العميد القحطاني، رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

وتداول نشطاء سعوديون نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة يقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص اعتبارًا من 30 محرم 1441.