آل الشيخ يزف بشرى سارة للمعلمين بشأن زيارة الرواتب

أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أنه تم ضم بدل للتعليم تقارب نسبته 33% إلى الراتب الأساسي، وبهذا ارتفع سقف رواتب المعلمين والمعلمات.
ووفقاً لـ”عكاظ” قال آل الشيخ إن 150 ألف معلم انتهوا من اختبار الرخصة المهنية، من أصل 500 ألف معلم، متوقعاً إتمام البقية الاختبار خلال عامين.
وذكر أن هناك بعض المنظومات التعليمية في العالم تنص على إلغاء عقد المعلم فوراً إذا رسب في الرخصة، أما اللائحة التعليمية فقد منحته الفرصة 4 أعوام ووفرت له التدريب الكافي.
وشدد على حرص الوزارة أن يكون أطفال وشباب الوطن عند معلمين متمكنين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إذا لم يحصل على 50 درجة في تخصصه.
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