بالفيديو والصور: جامعة القصيم تكرم أحد أقدم عمالها نظير خدمته التي امتدت 40 عاماً

كرم مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، كبير مشرفي العمال بالجامعة محمود شحاته، نظير جهوده المميزة وإخلاصه وتفانيه في خدمة الجامعة.
وبادرت الجامعة لتكريم شحاته أحد أقدم عمّالها، في لمسة وفاء منها نظير خدمته، بعد أن قضى 40 عاما بين أروقة الجامعة عايش فيها لحظة تأسيسها.
وأوضح شحاته في مقطع فيديو، أن بداية التحاقه بالعمل في الجامعة كانت في مبني الإدارة بحي المنتزه في بريدة (التابع لجامعة الملك سعود حينذاك) عام 1402هـ.
وأضاف أنه شهد أعمال تشييد البني التحتية للجامعة منذ بدايتها في 1408هـ، مشيراً إلى أن جامعة الملك سعود عند افتتاحها بالقصيم بدأت بـ50 طالباً في كلية الزراعة و50 آخرين في كلية الاقتصاد، قبل أن تتوسع لأكثر من 7 كليات وتصبح جامعة القصيم عام 1423هـ.
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