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الرياض - رنا هويدي - عــــــاجل .. كارثة مرعبة تضرب "الإمارات" وتحذيرات صارمة للإماراتيين بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث (فيديو صادم)

شهدت عدة مناطق من الإمارات اليوم تساقط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة. عــــــاجل .. كارثة مرعبة تضرب "الإمارات" وتحذيرات صارمة للإماراتيين بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث (فيديو صادم) عــــاجل .. خبر سار "لابن سلمان" وفاة اشهر مذيع في قناة الجزيرة القطرية اليوم .. شاهد من يكون (فيديو) عــــاجل : غادة عويس تصدم الجميع و تظهر من جديد و تنقل رسالة خطيرة وصادمة إلى الملك سلمان .. شاهد (صورة) Advertisements "فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل) وسقطت أمطار غزيرة على منطقة السرة في أم القيوين، وشارع الإمارات، ومنطقة الذيد ومليحة بالشارقة، ومنطقة مربح في الفجيرة. وهطلت أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب على طريق مليحة بالمنطقة الوسطى للشارقة، وتساقطت أمطار رعدية على طريق خورفكان بالمنطقة الوسطى في الشارقة. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع تكون سحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وذلك من الساعة 14:20 ظهراً وحتى الساعة 00:22 من بعد منتصف ليلة اليوم الأحد

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