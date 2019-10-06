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الرياض - رنا هويدي - عـــاجل .. وفاة ‘‘سعود القحطاني’’ بعد كسر رأسه بطريقة تشبه مقتل خاشقجي.. وهذه أول (صورة) .. والسعودية تعلن بيانا رسميًا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، بيانًا بشأن تدهور حالة سعود القحطاني داخل إحدى المستشفيات بمصر ووفاته إكلينيكيًا.

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وقالت السفارة إن حالة الشاب السعودي المنوم في العناية المركزة في مستشفى بمصر وهو في غيبوبة تامة، نتيجة تعرضه لنزيف دماغي وكسر في الجمجمة بسبب سقوطه على رأسه في البحر

وقال السفير أسامة نقلي إن السفارة تتابع حالة المواطن عن قرب، حيث جرى إيفاد طبيب مختص من قبل السفارة إلى المستشفى للوقوف على وضعه الصحي، مبيناً أن الطبيب أفاد بخطورة نقله إلى المملكة في الوقت الحالي إلى أن يحدث تحسن طبي في حالته.

وكان ذوو الشاب ويدعى “سعود القحطاني” ويبلغ من العمر 29 عاماً ناشدوا قيادة المملكة التوجيه بنقله إلىالمملكة لتلقي العلاج اللازم لحالته، لافتين إلى أنه يرقد في غيبوبة تامة نتيجة نزيف دماغي وكسر في الجمجمة والرقبة، وذلك بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة