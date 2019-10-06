السعودية اليوم / وزير الداخلية العماني يلتقي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية



مسقط 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي اليوم في مسقط، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد البوسعيدي بالدور الذي تقوم به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.

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19:06ت م

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